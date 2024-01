Albinoleffe-LR Vicenza, Vecchi: "Sto cercando di portare il mio modo di lavorare alla squadra"

Il tecnico del Vicenza Vecchi ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro l’Albinoleffe, in programma sabato 6 gennaio alle ore 14.00, all’Albinoleffe Stadium.

Le parole del mister biancorosso: "Dal punto di vista dell’organico e della rosa, avevo delle idee quando sono arrivato, per gran parte confermate. E’ un organico numeroso in alcuni ruoli e un po’ scarno in altri, per cui dobbiamo renderlo omogeneo, dobbiamo fare in modo che chi rimane ed è qui senta la possibilità di avere delle occasioni di giocare e la possibilità di mettersi in mostra e quindi di conseguenza si senta utile alla causa.

Sto cercando di portare il mio modo di lavorare alla squadra e per quello che ho visto in questi giorni, dal 30 dicembre fino ad oggi, la squadra si sta allenando bene, è una squadra che ha spinto, che ha lavorato, che sta cercando di ribaltare questa situazione negativa, sono contento di quello che ho visto da parte della squadra in questa settimana, c’è la predisposizione a lavorare e c’è la predisposizione a seguire quello che dico. Bisogna migliorare, c’è bisogno che questa predisposizione e questo spirito si mantenga costante nel tempo e soprattutto bisogna fare in modo che venga messo in campo. Perché lo spirito che c’è stato in questi allenamenti, la voglia di fare e come hanno spinto durante l’allenamento, non deve essere solo al fine di conquistarsi la maglia, ma poi dopo bisogna andare in campo contro gli avversari veri e dimostrare di essere una squadra vera".

"Cambio modulo domani? L’organico a grandi linee, a parte la partenza di De Maio è rimasto identico, quindi abbiamo lavorato su alcuni concetti che possono proseguire anche a partita in corso, tipo la difesa a quattro, poi si può inserire qualche giocatore più offensivo davanti, giocando con un difensore in meno, poi vediamo. Stiamo lavorando anche in quella direzione, anche nella speranza di riuscire, ripeto, a creare un gruppo che mi possa dare la possibilità di continuare in questo modo se i risultati ci saranno oppure eventualmente evolvere verso qualcosa di diverso".

"Non è meglio avere tanta concorrenza per ruolo? No, perché se hai tre giocatori forti per un ruolo, sono soldi sprecati, sono energie sprecate e non puoi coinvolgerli tutti e tre, ne coinvolgi uno che alza il livello. Poi magari in un altro ruolo, invece, c’è solamente un giocatore, che a prescindere dalle proprie prestazioni, gioca comunque. Sono risorse sprecate, noi abbiamo bisogno di avere la possibilità, come si diceva prima, di avere più soluzioni, non una squadra costruita per fare il 3-5-2 e si fa solo quello, occorre avere anche altre soluzioni, anche altre opportunità".

"Dove c’è maggiore carenza e dove c’è maggiore abbondanza? Per parlare chiaro, tanto non c’è niente da nascondere, siccome arrivano anche tanti messaggi di chi scrive sui social o di chi parla di mercato, così tanto per essere chiari, tanto non abbiamo niente da nascondere, ci sono delle zone di campo, come ad esempio in mezzo al campo, dove ci sono otto-nove giocatori per tre ruoli, se si ragiona su un centrocampo a tre e sull’esterno destro, ci sono 3-4 giocatori, mentre magari nei difensori centrali e negli attaccanti ti manca qualcosa. Lo scorso anno qui avevate Stoppa, Giacomelli, Begi?, Dalmonte ed è arrivato solamente Pellegrini. Io non dico che debbano tornare quattro giocatori offensivi, però uno in più in quel reparto, qualcosina in più dietro e al tempo stesso dobbiamo sfoltire con 4-5-6 uscite".



"Gruppo demoralizzato? Ho trovato un gruppo disponibile, che si sta allenando bene, non sono stupidi, sanno che si sono giocati una parte di stagione in un modo non buono, non positivo, però sono ancora fiduciosi del fatto che possa essere una stagione da raddrizzare. In questi giorni di allenamento, ho visto una squadra che vuole allenarsi per arrivare ad invertire questa tendenza, per dare una svolta a questa situazione negativa".

"Ferrari? Ci ho parlato, perché leggo sui giornali, Ferrari qua, Ferrari la, è giusto che un giocatore del genere sia appetito da piazze importanti, però per me è un giocatore incedibile. Poi, se a lui capita l’occasione di una Serie B importante, per la quale viene e ci dice che vuole andar via, allora se ne parla, ma io spero che non capiti. L’ho trovato, come gli altri, con lo spirito di uno che si vuole allenare bene, che magari ha bisogno di riprendere un po’ il discorso, mentale e fisico. Sicuramente non stava facendo quello che ha fatto lo scorso anno, quindi qualcosina ha perso, ma l’ho visto anche consapevole del fatto che deve riconquistare questa miglior condizione fisica e mentale, però è vicino a trovarla, lo vedo con lo spirito giusto".