Albinoleffe-LR Vicenza: arbitrerà Enrico Gigliotti di Cosenza

La sfida Albinoleffe – L.R. Vicenza, in programma sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14.00 all’ “Albinoleffe Stadium” di Zanica (BG), sarà diretta da Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza.

Il direttore di gara calabrese in carriera ha diretto i biancorossi una sola volta (Pergolettese – L.R. Vicenza 0-0 il 6 aprilie 2023). In questa stagione Gigliotti ha arbitrato 8 gare tra Primavera e Serie C (terza apparizione nel Girone A). Ha già estratto 40 cartellini gialli e quattro rossi (3 per doppia ammonizione).

L'arbitro cosentino è alla Can di C dalla stagione 2021-2022 e in carriera ha sinora diretto 108 gare comminando 467 ammonizioni, 18 espulsioni per doppia ammonizione e 35 espulsioni dirette. E' un direttore di gara dal calcio di rigore facile, ne concede parecchi, con una media di uno ogni due partite (54 totali).

Nel match di sabato Gigliotti avrà la collaborazione degli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Matteo Cardona di Catania. Il quarto ufficiale sarà Andrea Zoppi di Firenze.