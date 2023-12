LR Vicenza: anche la Spal sull'argentino Ferrari

Secondo quanto riportato da Telestense, il direttore sportivo della Spal, Fusco, avrebbe puntato gli occhi su Franco Ferrari, attaccante del Vicenza.

L'argentino era dato in uscita dal club biancorosso, ma con l'arrivo di Vecchi tutto potrebbe cambiare. Sul classe ’95, originario di Rosario, ci sarebbe anche un forte interessamento del Benevento. In questa prima parte di stagione, Ferrari, ha realizzato 6 gol in 17 presenze con la maglia del Vicenza, mentre complessivamente ha messo a segno ben 77 gol in Serie C.