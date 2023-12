LR Vicenza, Pellegrini: "Chiedo scusa al gruppo Fedelissimi per un gesto che può essere sembrato indirizzato a loro"

Jacopo Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Alessandria. L'attaccante del Vicenza ha chiesto scusa ai tifosi per il gesto dopo il gol e ha parlato del momento della squadra.

Ecco le dichiarazioni del calciatore biancorosso: "Sono felice del goal e innanzitutto ci tengo a chiedere scusa al gruppo Fedelissimi per un gesto che può essere sembrato indirizzato a loro, ma era solo uno sfogo per questi mesi un po’ duri passati. Dopo un momento di felicità, mi è uscito un gesto che poteva essere mal interpretato, ma chiedo scusa a loro, ma era una rabbia che avevo e che avevamo dentro tutti quanti per questo momento difficile. A volte si fanno cose, senza pensare a cosa possono significare, purtroppo siamo umani, magari è stato male interpretato e lo volevo spiegare. Sono felice però che il goal abbia portato i tre punti alla squadra".

"Difficile riuscire a darsi una spiegazione a quanto successo, ce lo siamo chiesti più volte. Ci tengo a ringraziare mister Diana per la fiducia che ha avuto in me nell’avermi portato qui. Si sa che in queste situazioni il mister e lo staff sono i primi a pagarne le conseguenze, ma sono sicuro che la colpa non sia assolutamente la loro, ma tutti noi abbiamo imboccato la stagione nel modo sbagliato. Non so nemmeno io spiegarmi cosa sia successo. Siamo i primi a voler riconquistare i nostri tifosi, ma questo lo possiamo fare solo attraverso le prestazioni. Abbiamo già parlato troppo, a volte poi non siamo riusciti a replicare sul campo quello che abbiamo detto. Dobbiamo solo promettere di dare l’anima in campo ed è ciò che cercheremo di fare".

"Sono il primo a voler tornare a certi livelli. Sono felice del goal ma dev’essere un inizio da cui ricominciare. Dedico la rete e la vittoria a Massolo e alla sua ragazza a cui prima è nata la figlia, un pensiero a lui da parte di tutta la squadra".