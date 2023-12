LR Vicenza: primo per monte ingaggi nel girone A della Serie C

Sono stati resi noti i dati riguardanti il monte ingaggi delle 58 squadre della serie C. Nel girone A il Vicenza è la formazione che spende di più con 6.686.380 €, seconda la Triestina (6.005.708 €) e terzo il Padova (3.365.427 €). Il Mantova, che guida la classifica, è al quarto posto con 1.971.207 €.

Anche in tutta la Serie C la squadra biancorossa è sul podio: hanno speso di più solo il Benevento e la Spal. Insomma la famiglia Rosso ha investito e non poco, ma sul campo i risultati non sono stati convincenti.