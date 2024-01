LR Vicenza: le ultime notizie di mercato

Nelle ultime ore pare che il Benevento abbia chiesto al Vicenza la disponibilità a cedere le prestazioni di Franco Ferrari. Al momento, la dirigenza biancorossa, dovrebbe aver chiuso le porte ancora prima di iniziare la trattativa.

Per quanto riguarda Rolfini e Pellegrini ci sono concreti interessamenti di Ancona e Reggiana. Il primo, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe ritornare dove ha già giocato tre stagioni fa e segnato 19 reti. Il secondo, autore del gol partita nella prima di mister Vecchi, potrebbe spostarsi in Emilia. Va detto, però, che il Vicenza difficilmente darà il via libera a queste due cessioni, considerando che le scelte in rosa sono poche.

In entrata piacciono molto i difensori Loris Bacchetti, classe ’93, e il classe 2000 Alessandro Pilati, entrambi della Feralpisalò e che mister Vecchi conosce molto bene. Altro nome caldo è quello dell'attaccante del Modena Romeo Giovannini, che in gialloblù ha trovato poco spazio, ma su cui c'è anche il Cesena.