LR Vicenza: anche Fantoni potrebbe partire

Il direttore sportivo Luca Matteassi e il direttore generale Werner Seeber avranno tempo fino al 31 gennaio per sistemare il Vicenza cercando di sfruttare al meglio la finestra di mercato invernale, sia in entrata che in uscita.

Secondo alcune voci la Lucchese avrebbe messo gli occhi sul difensore biancorosso Nicholas Fantoni, anche se potrebbe non essere una scelta prioritaria. La società toscana, infatti, sembrerebbe vicina al giocatore della Fermana Andrea Gasbarro. Fantoni dovrebbe lasciare comunque Vicenza in questa finestra di mercato invernale. Anche Ierardi, in caso di richieste dalla Serie B, potrebbe essere ceduto.

Ecco allora che in difesa, la società biancorossa, potrebbe puntare su Loris Bacchetti della Feralpisalò, che mister Vecchi conosce molto bene per averlo allenato nelle ultime stagioni a Salò, dove lo schierò sia nella difesa a tre, che come centrale di sinistra in quella a quattro. Il club veneto pare abbia già sondato il terreno per provare a portare il difensore classe '93 a Vicenza.