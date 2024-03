Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 22 al 24 marzo

Davvero numerose anche in questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 22 al 24 marzo 2024. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Gli appuntamenti da non perdere

Giornate Fai di Primavera: le aperture straordinarie. Nel vicentino 5 luoghi da visitare. Villa Stecchini a Romano d'Ezzelino, un tuffo nella storia e nell'arte. Palazzo del Monte di Pietà a Vicenza, crocevia di culture e tradizioni. Palazzo Roi, sempre a Vicenza, testimone di eleganza e storia familiare. L'Appartamento Roi in Palazzo Chiericati offre uno sguardo unico sulla collezione d'arte Roi. Infine, Villa Piovene Porto Godi a Lugo di Vicenza, un'architettura che dialoga con il paesaggio.

Giornata dei Colli Veneti: 50 eventi nel vicentino. Sono in programma degustazioni di prodotti locali, escursioni naturalistiche, visite guidate culturali e storiche, manifestazioni ludico-motorie e incontri tematici.

Fiera Mercato dell'Olivo a Pove: la manifestazione è ricca di premi, musica e specialità culinarie. Lo stand gastronomico con la tradizionale bruschetta, e poi primi e secondi, specialità baccalà, gulash, sarà attivo: venerdì e sabato sera, domenica dalle ore 10.

La Puglia che ti piglia a Schio: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato. Tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento per tutti!

Fiera di Lonigo: nelle corti artigianato tradizionale, specialità gastronomiche locali, esposizioni di auto, una colorata mostra di piante e fiori, oltre a una grande varietà di prodotti in vendita nelle numerose bancarelle.

Sagra di San Giuseppe a Zanè. Domenica: mercatini, spettacoli, stand gastronomici, frittelle, pocetti e zucchero filato.

Sagra di San Giuseppe e Festa dei Fiori. Colori, sapori e profumi riempiranno le vie del centro di Cassola. Numerosi espositori di artigianato artistico e hobbistico, creativi, produttori locali, enogastronomia, articoli vari, florovivaisti e molto altro.

Mercatino Regionale Francese, le specialità in Piazza dei Signori: una vasta selezione di delizie enogastronomiche d'oltralpe, dai formaggi ai vini, passando per dolcetti e macarons colorati. Oltre al cibo, l'artigianato francese, tra lavanda e tovaglie provenzali, in questo angolo di Francia questo fine settimana a Vicenza.

In città

Festival Città Impresa 2024, incontri con Emma Marcegaglia, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Francesco Rutelli, Aldo Bonomi, Francesco Giavazzi, Enrico Marchi, Angelo Panebianco, il Vescovo di Vicenza Mons. Giuliano Brugnotto, Susanna Camusso, Tiziano Treu, Giorgio Gori, Matteo Marzotto, Riccardo Illy e tanti altri.

Spazio Casa in Fiera a Vicenza, ingresso gratuito: molteplici proposte di stile, bagno glam, salotto esterno, proposte d'arredo e soluzioni abitative all'avanguardia.

Stabat Mater di Pergolesi all'Abbazia di Sant'Agostino

Neverland: L'isola che non c'è con Roberto Ciufoli

Escursioni e visite guidate

Tra i ciliegi in fiore: escursione sulle colline di Marostica con brunch in azienda agricola

Walking in the moonlight nel Monte Grappa

Tour guidati alla Rocca Pisana e visita esclusiva parco storico

Visita al castello di Montegalda

Mostre

