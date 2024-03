Stabat Mater di Pergolesi all'Abbazia di Sant'Agostino

Indirizzo non disponibile

Concerto Lirico. Meditazione Musicale, in cammino verso la Pasqua all'Abbazia di Sant'Agostino a Vicenza, sabato 23 marzo alle ore 21.

Il concerto propone le meravigliose note di "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi.

A guidare i presenti in un'immersione totale nella bellezza della musica saranno il soprano Paola Burato, il contralto Maria Giovanna Lazzarin, insieme al quartetto d'archi composto dai Matteo Zanatto e Alessia Turri al violino, da Michele Sguotti alla viola e da Carlo Zanardi al Violoncello. Presenta la serata Maurizia Piva Silovich.

Lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi è la sua ultima opera, il suo capolavoro portato a termine poco prima della sua morte a soli 26 anni.

Definito da Vincenzo Bellini “Il Poema del Dolore” lo Stabat Mater è una composizione sacra basata sul testo di una preghiera di Jacopone da Todi del XIII secolo.

Pergolesi attraverso la sua musica vuole rappresentare La forza di una madre ed il dolore assoluto di fronte alla morte del figlio.

Questo brano per la sua bellezza e poeticità è diventato certamente nel tempo uno dei più chiari esempi di musica come strumento privilegiato per veicolare il rapporto intimo dell’uomo con il divino.

Ingresso libero

Per informazioni inviare un messaggio al 349 8336356