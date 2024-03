Giornata dei Colli Veneti: 50 eventi nel vicentino

La Giornata Regionale dei Colli Veneti si svolge la prima domenica di primavera, che quest’anno cade il 24 marzo 2024.

L'iniziativa nasce per valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici. Nel vicentino son in programma degustazioni di prodotti locali, escursioni naturalistiche, visite guidate culturali e storiche, manifestazioni ludico-motorie e incontri tematici.

Programma a Vicenza e provincia

ALONTE

Degustazione in barchessa tra i vigneti

visita guidata, degustazione

dalle 10,00 alle 14,00 – LA PRIA SOC. AGRICOLA – Evento a pagamento €10,00 – Prenotazione Consigliata – hospitality@lapria.it – 3333919209

Giornata regionale per i colli veneti: sapori di Cà Rovere

visita guidata, degustazione

3 opzioni: alle 10:30, alle 14:30 o alle 16:00 – Ca’ Rovere Azienda Agricola – Evento a pagamento: degustazione standard 25€, degustazione premium 35€ – prenotazione obbligatoria tramite sito web: https://carovere.eventcalendarapp.com/u/39751/294196

ARCUGNANO

Passeggiata storico etnografica nella conca dei laghi

escursione naturalistica

ritrovo ore 8.15, Chiesa di Santa Giustina – Pro Loco Arcugnano | Evento a pagamento: 3,00 € – prenotazione consigliata – 3335481630 (Giulia)/ 3492678162 (Marco)

FimonUNICO

escursione naturalistica

ore 10-11.30 con Laura – Lago di Fimon – Laura Dal Pozzo – Eleonora Cappellari Guide Ambientali Escursionistiche | Evento gratuito

Prenotazione obbligatoria entro 23 marzo – form google prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYCs4vzS83YEgdK2ypdvS5X_S0_mqCkYrKT7zAXAlt0LbNw/viewform

Immersione nel bosco

ore 11.30-13 con Eleonora – Lago di Fimon – Laura Dal Pozzo – Eleonora Cappellari Guide Ambientali Escursionistiche | Evento a pagamento

Prenotazione obbligatoria entro 23 marzo – form google prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYCs4vzS83YEgdK2ypdvS5X_S0_mqCkYrKT7zAXAlt0LbNw/viewform

ARSIERO

Passeggiata storico etnografica nella conca dei laghi

escursione naturalistica

09,00 / 14,00, Conca dei Laghetti – Pro Loco Arsiero APS e Pro Loco Laghi | Evento a PAGAMENTO 7 euro – Prenotazione Obbligatoria

BASSANO DEL GRAPPA

Vittorelli in corsa

manifestazione ludico motoria

partenza dalle 8.00 alle 9.00, Contrà Gaggion Basso, 36061 San Michele – Comitato Genitori Vittorelli | Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – comitatogenitoribassano@gmail.com

Bicicollinando tra Bassano e Marostica

tour in bici

RITROVO ORE 8.30 – PARTENZA ORE 9:00, via Angarano 77 – Pro Marostica, FIAB | Evento A PAGAMENTO: € 2,00 per gli associati Fiab; € 5,00 per i non associati Fiab da pagare alla iscrizione prima della partenza -ISCRIZIONE OBBLIGATORIA – Info e prenotazioni: cell. +39 335 6292007 – info@bikeadv.it – www.bikeadv.it

Abiti del passato

mostra

10.00-12.30 e 15.00-18.30, Palazzo Bonaguro – Pro Bassano, Comune di Bassano del Grappa | Ingresso libero – Prenotazione obbligatoria solo per le visite guidate – info@probassano.it; info@abitidelpassato.it – 0424 227580

I prodotti del territorio in primavera

menu a tema, pranzo

ore 13, Sapori di Casa | Evento a pagamento euro 40 – ridotto 20 – Prenotazione obbligatoria 0424/504847

Le Colline raccontano

passeggiata

Orario: 14.30 – 18.00, villaggio Sant’Eusebio | Pro Bassano – Evento a pagamento 8€ – intero – bambini gratis fino ai 12 anni – Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 marzo alle 12 – info@probassano.it – 0424227580

BARBARANO MOSSANO

Giornata dei Colli a Magia di Barbarano

degustazione prodotti

12.30 – 19.30 – Magia di Barbarano | Degustazioni 3 vini 10€, degustazioni 3 vini e 3 cicchetti 15€ – Prenotazione consigliata (WhatsApp al 389 174 9789)

BRENDOLA

Una Maraveja di luogo e di vini

degustazione prodotti

Dalle ore 10,00 alle ore 17,00, via Muraroni – Azienda Vitivinicola Agrituristica Tenuta Maraveja | Attività a pagamento 20 euro a persona per degustazione di 4 vini – Prenotazione obbligatoria chiamando il 331 373 7313

CASTEGNERO

23/03/2024 – Passeggiando al chiaro di luna

passeggiata, degustazione prodotti

ore 19.00 /23.00 del 23 marzo, partenza da Piazza Mercato – Comune di Castegnero, Cantina Costalunga | Evento Gratuito – Obbligo di prenotazione per mail infoprenotazionecastegnero@gmail.com o al numero 340 1697881

FARA VICENTINO

Arte e natura tra San Fortunato e Astico

escursione naturalistica

dalle 8.00 alle 11.30, Piazza Arnaldi, 1 – Pro Loco Fara Vicentino | Evento gratuito – Prenotazione necessaria 3713877125 –prolocofara@yahoo.it

LONGARE

Geotrekking alpinistico tra i coralli di Lumignano

escursione naturalistica

ore 8.30 Piazza a Lumignano – Andrea Basso – Guida Alpina | Evento a pagamento 60€/partecipante – Prenotazione obbligatoria fino a posti disponibili – info@andreabasso.it – 3477162193

Alla scoperta dei terrazzamenti e muretti a secco

escursione naturalistica

ore 09:00, Piazza L. Mazzaretto Lumignano – Pro Loco Longare | Prenotazione obbligatoria al numero 3882508390 o alla mail info@prolocolongare.it o consorzio@colliberici.it

Anello di Lumignano tra eremi e grotte e degustazione in cantina

escursione naturalistica

09:00/16:00, Lumignano – Michele Savio | Evento a pagamento: 20€ più eventuale degustazione in cantina – Necessaria prenotazione via whatsapp o telegram al 3402960979 o mail a info@michelesavio.it

LONIGO

Visita alla Rocca Pisana e tour esclusivo del Parco Storico

visita guidata storico culturale

dalle 11 alle 18, Via Rocca, 1 – IAT Lonigo, Pro Loco Lonigo, Comune di Lonigo – Evento a pagamento 18 intero / 10 ridotto/ gratis fino ai 12 anni – Prenotazione obbligatoria a questo link: https://forms.gle/TEy8kZBzYAP8ox74A – lonigo.iat@gmail.com / 3791335016

Brindisi nei Colli

brindisi ai Colli

tutto il giorno – Hotel Alle Acque | Evento gratuito per chi soggiorna in Hotel in occasione della giornata dei Colli – Prenotazione obbligatoria via mail info@hotelalleacque.it

MALO

I Colli… a tavola

menu a tema

ore 12:30 – Ristorante Villa I Pini – evento a pagamento – Prenotazione non necessaria ma preferibile / 379 2229637

MAROSTICA

“Asiniamo” con aperitivo in fattoria

passeggiata e aperitivo

dalle ore 9.00, La Pachamama – Pro Marostica e La Pachamama | Evento A PAGAMENTO. Adulto: 20 €, bambino: 15 € – Prenotazione obbligatoria 347 4916146

Primavera sui colli di Marostica

escursione e pic nic

Ore 9.00, Vallonara – Geonauti Guide Natura – Evento a pagamento €15 adulti, gratuito minori di 12 anni – Prenotazione Obbligatoria al numero 3342289622 o tramite mail geonauti.guide@gmail.com

Escursione sui colli di Marostica tra i ciliegi in fiore

escursione naturalistica

RITROVO 9:15, impianti sportivi di Vallonara – ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA e Chiara Bertacco | Evento A PAGAMENTO. €20,00 ADULTI / €10,00 11-16 ANNI / GRATUITO SOTTO GLI 11 ANNI – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO PRIMA – 348 8630711 – chiara.guidanatura@gmail.com

Tra Borghi e contrade

visita guidata, degustazione

ore 10.30, Piazza Castello, 1 – Associazione Pro Marostica | Evento A PAGAMENTO – €10 adulto; €6 under 14 – Prenotazione OBBLIGATORIA – Tel. 0424 72127 – mail. info@marosticascacchi.it

Piedi pazzi

visita guidata

ore 15.30, Piazza Castello, 1 – Associazione Pro Marostica | Evento A PAGAMENTO – €10 adulto; €6 under 14 – Prenotazione OBBLIGATORIA – Tel. 0424 72127 – mail. info@marosticascacchi.it

MONTECCHIO MAGGIORE

Scollinando con amore a Montecchio Maggiore

passeggiata culturale

Dalle 8:30 alle 18:30 – Pro Loco Alte Montecchio APS, Comune di Montecchio Maggiore | Evento a pagamento 8,00 € intero – 6,00 € ridotto – info@prolocoaltemontecchio.it / 340-0796224

MONTECCHIO PRECALCINO

Scollinando

passeggiata culturale

Orario: dalle 14 alle 18, Via Spiazzo – Pro Loco Montecchio Precalcino | L’ evento è gratuito, a entrata libera. Si pensava a un contributo libero da donare poi a Villa Forni Cerato Foundation per il restauro e il suo mantenimento anche da parte di tanti ragazzi che stanno studiando storia dell’ arte all’Università (sarà comunque una sorpresa) – La prenotazione non è necessaria – info@prolocomontecchio.it

MONTEGALDA

Visita alla Chiesetta di Villa Feriani

visita guidata

Ore 10.30 – Agriturismo Il Borgo di Villa Feriani | Evento gratuito – prenotazione al 347/0833891 solo tramite messaggio whatsapp

Dialoghi sulle donne

incontro

dalle 15:30 alle 18:00 – Dove Osano Le Parole e Comune di Montegalda – Biblioteca Civica Montegalda – Evento Gratuito – Prenotazione non necessaria – info@doveosanoleparole.it – 333.3565543

MONTORSO VICENTINO

A Montorso sulle orme di Luigi da Porto

visita guidata

ore 10.00, via L. Da Porto | Pro Loco Montorso Vicentino – Evento a pagamento 5,00€ CON APERITIVO ( GRATUITO BAMBINI) – Prenotazione OBBLIGATORIA ENTRO IL 22/03/24 – 368 7186307 – prolocomontorsovi@gmail .com

MOSSANO

La Grotta di San Bernardino

escursione naturalistica

ore 14.30, piazzale della Chiesa di Mossano – Pro Loco Mossano e Consorzio Pro Loco Colli Berici Basso Vicentino | Evento a pagamento – 5,00 € – Prenotazione obbligatoria allo 0444 638188 (mattino) – 320 1919578 WA

NANTO

Festa con degustazione vino

degustazione

dalle 9;00 alle 19;00 – Azienda Vitivinicola Nardin | Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – nardinvini@libero.it 328 418 4311

Picnic in Oliveto

escursione naturalistica

ore 10.00, Piazza Castello – Pro Loco Nanto | Prenotazione consigliata scrivendo a nanto@proloconanto.it

PIANEZZE

Passeggiando tra gli ulivi

passeggiata, piantumazione di nuove piante

Orario 15.00 – 17.00, via Roma – Pro Loco Pianezze | Evento GRATUITO – Prenotazione NON NECESSARIA – 377 2789312

POJANA MAGGIORE

Dalla Villa alla Cava

visita

ore 10.00 e ore 15.00 – Scatola Cultura scs, Comune di Pojana Maggiore, Comune di Zovencedo e Proloco ALti Berici – Evento a pagamento: quota intera € 15.00, ridotto, € 7.00 https://www.scatolacultura.it/ – Prenotazione necessaria info@scatolacultura.it

ROMANO D'EZZELINO

A spasso tra storia, ambiente e natura nei colli di Romano

Orario 15.00 – 18.00, Via Roma 24 – Comune Romano d’Ezzelino e Pro Loco Romano d’Ezzelino | Evento Gratuito – Prenotazione Non necessaria

SALCEDO

La Valle dei Mulini

escursione

Ore 8:45 – Todesco Giulio | Evento Gratuito – Prenotazione obbligatoria entro sabato 23 Marzo – giuliotodo@yahoo.it 3408376396

SAREGO

Arte in piazza

mostra

dalle 13:00 alle 18:00 – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – prolocosarego@gmail.com

VALDAGNO

Fame di Primavera

escursione

Museo Civico D. Dal Lago – Evento Gratuito – Prenotazione consigliata al seguente link: bit.ly/prenotaonline_Valdagno – museo@comune.valdagno.vi.it — 0445.424507-08

Orario: 9.00-13.00

VAL LIONA

Antico sentiero dei frati

escursione naturalistica

8.30-12.00, via Spiazzo, 33 – Pro Loco Val Liona | evento a pagamento: 6 euro – Prenotazione non obbligatoria – DIFFICOLTÀ: per escursionisti esperti – info@provalliona.it +39 340 391 5756

Le opere dei veneziani in Val Liona

visite guidate

ore 9.00-10.00-11.00, Borgo di Campolongo – Visit Val Liona APS | Richiesto contributo complessivo per visite guidate € 5,00 per gli adulti (minori esenti) – Prenotazione obbligatoria entro il 22/03/2024 – info@visitvalliona.org / whatsapp 3791711570

concerto

ore 18.00, Villa Priuli Crisanti – Visit Val Liona APS | Richiesto contributo € 5,00 per i partecipanti al concerto. – Prenotazione obbligatoria entro il 22/03/2024 – info@visitvalliona.org / whatsapp 3791711570

VICENZA

Eccellenze vicentine

menu a tema, degustazione prodotti

pranzo – via Battaglione Valtellina | Locanda Veneta – Menu a scelta se à la carte o degustazione – Prenotazione online https://locandaveneta.it/prenota-ristorante/ – info@locandaveneta.it

Gravel Party on the Hills

tour in bici, social ride

Ore 9-13, Piazza San Lorenzo – Bici&Caffè Ssd a rl, Coldiretti Vicenza | Pagamento che comprende assicurazione individuale – Prenotazione obbligatoria: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscricorso/231204/4

VILLAGA

23/03/2024 Cena con delitto – Chi ha ucciso i Colli Berici?

menu a tema

Dalle 19 alle 23 – Un posto in cui tornare APS ETS e Birreria Barbagianni – Evento A pagamento, 30 €

Prenotazione necessaria alla email unpostoincuitornare@gmail.com oppure ai numeri telefonici – 0444888362 – 3773528142

Camminata guidata con esplorazione sui Colli Berici

escursione

Dalle 13:30 alle 19 – Un posto in cui tornare APS ETS Fuori Rotta ASD, Birreria Barbagianni, Agriturismo Monte degli Aromi | Evento a pagamento 10 €, gratis per i minori di 10anni – Prenotazione Necessaria alla mail info@e-vado.com oppure per telefono 3347643099 – 3773528142

Esplorazione sui Colli

escursione

ore 13.30 inizio escursione – ore 15.00 arrivo in azienda e presentazione dei prodotti – Agriturismo Monte degli Aromi | Evento a pagamento 10€ – prenotazione consigliata 3347643099 oppure 3773528142

ZOVENCEDO

Da Cava a Cava

visita

ore 9.00 – Scatola Cultura scs, Comune di Zovencedo, Proloco Alti Berici – Evento a Pagamento: € 15.00 adulti, € 7.00 bambini – Prenotazione necessaria info@scatolacultura.it