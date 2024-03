Spazio Casa in Fiera a Vicenza, ingresso gratuito

Indirizzo non disponibile

SpazioCasa è la fiera dedicata all’arredamento e alle soluzioni abitative in programma il 15, 16, 17 e 23, 24 marzo 2024 alla Fiera di Vicenza, questo weekend con ingresso gratuito. L'obiettivo di SpazioCasa è quello di presentare proposte d'arredo e soluzioni abitative all'avanguardia, in linea con le esigenze e i gusti dei diversi target di consumatori. La casa, luogo per eccellenza dell'abitare, viene esplorata attraverso la lente di infiniti modi di viverla e interpretarla, rispecchiando la diversità degli stili di vita, delle culture e delle personalità di chi la abita.

A Vicenza, ci sarà l’opportunità di conoscere le molteplici proposte di stile che Leroy Merlin offre per migliorare la casa, dal bagno al living fino al giardino. In fiera saranno infatti esposti:

un living in stile boho contemporaneo, ideale per chi desidera ottenere un effetto autentico ma attuale: colori caldi, forme accoglienti, tessili con trame etniche creano l’atmosfera di una casa calda, impreziosita da elementi vintage ma contemporanei;

un bagno glam, dove l’utilizzo del marmo – reso accessibile grazie al gres effetto pietra – conferisce eleganza e raffinatezza all’ambiente;

un bagno in stile nature, un ambiente luminoso e ordinato grazie all’alternanza delle piastrelle lucida e matt che si abbina perfettamente all’effetto legno e al colore materico;

uno spazio esterno organizzato con una zona pranzo, tavolo e sedie da giardino e una cucina da esterno pronta per gustose grigliate e un salotto esterno per la zona lounge per accogliere gli ospiti.

Orari di apertura e biglietti

SECONDO WEEKEND: ORARI E BIGLIETTERIA

Sabato 23 marzo e Domenica 24 marzo: 10.00-19.00. L'ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria.

WHATSAPP: ISCRIZIONE E VANTAGGI

La fiera è ora disponibile anche su WhatsApp, offrendo agli interessati la possibilità di iscriversi gratuitamente al servizio. Gli iscritti potranno godere di numerosi vantaggi, tra cui l'accesso al biglietto ridotto senza necessità di stamparlo e l'anteprima delle novità della fiera. Per iscriversi, basta aggiungere il numero +39 375 5135372 alla propria rubrica e inviare un messaggio con scritto "SPAZIOCASA".