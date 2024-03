Fiera di Lonigo: piante e fiori, artigianato, specialità gastronomiche, mercato

Dal 22 al 25 Marzo, in occasione della Fiera di Lonigo, la città si riempie delle diverse Corti. Ogni Corte con la sua caratterisrica, i suoi prodotti e le proprie tradizioni.

La Fiera di Lonigo offre artigianato tradizionale, specialità gastronomiche locali, esposizioni di auto, una colorata mostra di piante e fiori, oltre a una varietà di prodotti in vendita nelle numerose bancarelle.

Programma 2024

Alla Fiera di Lonigo, la Corte dei Vecchi Mestieri offre una mostra-mercato per gli appassionati di hobbistica e tradizioni, spaziando dai vecchi mestieri in storiche vie cittadine. La Corte degli Alpini in Piazza XX Settembre delizia con specialità gastronomiche locali, mentre la Corte dei Fiori e la Corte delle Auto trasformano Piazza Garibaldi rispettivamente in un giardino fiorito e in una mostra di autovetture. Per gli amanti dei sapori, la Corte del Gusto Berico propone degustazioni dei prodotti del territorio, e la Corte della Birra celebra il gemellaggio con Abensberg. Infine, la Corte del Mercato anima Piazza Matteotti e via Roma con un'ampia varietà di bancarelle.

Corte dei Vecchi Mestieri

Una splendida mostra-mercato dedicata agli hobbisti e ai vecchi mestieri in tutta via Ognibene, via del Mercato e via Garibaldi.

Corte degli Alpini

Immancabile, in Piazza XX Settembre, lo stand dei nostri amatissimi Alpini che ci faranno degustare i prodotti gastronomici tipici del nostro territorio.

Corte dei Fiori

Piazza Garibaldi si riempie di profumi e di colori con la mostra-mercato di piante e fiori.

Corte delle Auto

Per gli appassionati di motori, Piazza Garibaldi si trasformerà in una vera e propria esposizione delle migliori autovetture.

Corte del Gusto Berico

In Piazza Garibaldi-fronte Palazzo Pisani un sacco di occasioni per degustare i mille sapori del territorio berico.

Corte della Birra

La città di Abensberg torna finalmente in Fiera. Brindiamo con i nostri gemellati il tanto atteso ritorno in Piazza Matteotti.

Corte del Mercato

In Piazza Matteotti e lungo tutta via Roma, ci saranno decine di bancarelle dedicate alla vendita dei più svariati prodotti.