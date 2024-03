Festival Città Impresa 2024, il programma a Vicenza

Il Festival Città Impresa a Vicenza è un punto di incontro per dibattere su economia e società contemporanee. L'edizione 2024 si concentrerà sulle implicazioni della situazione geopolitica globale sull'economia, con un occhio alle elezioni in diversi paesi e ai conflitti internazionali. Il festival esplorerà anche i temi dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità e delle strategie aziendali in un contesto di incertezza, attirando leader di opinione, imprenditori e figure chiave della società civile. Radio 24 è presente con i suoi studi posizionati in Piazza Castello a Festival Città Impresa a Vicenza dal 22 al 24 marzo.

Tra gli ospiti del Festival confermati: Emma Marcegaglia, Carlo Cottarelli, Jan Olof Lundqvist, Elsa Fornero, Francesco Rutelli, Matteo Storchi, Elena Bonetti, Aldo Bonomi, Alessandro Banzato, Marco Bentivogli, Mariangela Pira, Maria Cristina Piovesana, Gregorio De Felice, Sonia Sandei, Eric Quint, Francesco Giavazzi, Enrico Marchi, Angelo Panebianco, il Vescovo di Vicenza Mons. Giuliano Brugnotto, Susanna Camusso, Sonia Malaspina, Tiziano Treu, Maurizio Castro, Cristina Zucchetti, Giorgio Gori, Matteo Marzotto, Riccardo Illy.



Programma dal 22 al 24 marzo 2024

APERTURA DEL FESTIVAL

Venerdì 22 marzo / ore 10-13

Saluti istituzionali

Alessandra Pizzi, ItalyPost

INVERSIONE DEL CICLO DI POLITICA MONETARIA E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE

Presenta la ricerca

Gregorio De Felice, Intesa Sanpaolo

GESTIRE LE INCERTEZZE E CONTINUARE A CRESCERE

Intervengono

Sergio Bava, Intesa Sanpaolo

Zeno D’Agostino, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Pietro Geremia, San Marco Group

Enrico Marchi, Gruppo Save

Riccardo Pavanato, auxiell & euxilia

Maria Cristina Piovesana, ALF Group

Sonia Sandei, Confindustria Genova

Conduce

Raffaella Polato, Corriere della Sera



COMPETERE IN UN MONDO CHE CAMBIA

Intervista a Emma Marcegaglia, Marcegaglia Holding, Enrico Marchi, Gruppo Save

Conduce

Danilo Taino, Corriere della Sera

LE CATENE DI FORNITURA NELL’ERA DELLE INCERTEZZE GEOPOLITICHE

Venerdì 22 marzo / ore 18-19.15

Intervengono

Alessandro Aresu, analista geopolitico

Alessandro Banzato, Acciaierie Venete

Mauro Fanin, Gruppo Cereal Docks

Conduce

Raffaella Polato, Corriere della Sera

ACQUA, LA RISORSA SCARSA NELL’ERA DEI CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI E CLIMATICI

Venerdì 22 marzo / ore 18-19.15

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e dell’anteprima assoluta del libro La tempesta perfetta. Acqua, cibo e 8 miliardi di consumatori (Post Editori)

Interviene l’autore Jan Olof Lundqvist, SIWI-Stockholm International Water Institute

Conduce Antonio Maconi, Goodnet Territori in Rete



LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Venerdì 22 marzo / ore 21-22.15

In occasione della presentazione de Il secolo verde (Solferino)

Interviene l’autore

Francesco Rutelli, già sindaco di Roma

Conduce

Marco Panara, La Repubblica



LE CONSEGUENZE (ANCHE SULLE NOSTRE TASCHE) DI UN MONDO GLOBALIZZATO

Sabato 23 marzo / ore 15-16.30



In occasione della presentazione di Effetto domino. Come il mondo globale influenza le nostre tasche (Chiarelettere)

Interviene l'autrice

Mariangela Pira, SkyTg24

Conduce

Valentina Iorio, Corriere della Sera



L’ITALIA E L’EUROPA TRA INFLAZIONE E CRESCITA DEBOLE

Sabato 23 marzo / ore 18-19.15

In occasione della presentazione di Chimere: Sogni e fallimenti dell'economia (Feltrinelli)

Interviene l'autore

Carlo Cottarelli, economista ed editorialista, già senatore

Conduce

Paolo Griseri, La Stampa

DONNE E LAVORO: CAMBIARE È POSSIBILE

Sabato 23 marzo / ore 18-19.15

In occasione della presentazione di Donne e lavoro. Rivoluzione in sei mosse di Rita Querzè (Post Editori)

Intervengono

Elena Bonetti, deputata

Susanna Camusso, senatrice

Rita Querzè, giornalista e autrice del libro

Tiziano Treu, già presidente CNEL

Conduce

Roberto Mania, La Repubblica

PROSPETTIVE E SFIDE PER L'ITALIA CHE INVECCHIA

Sabato 23 marzo / ore 21-22.30

Intervengono

Gianpiero Dalla Zuanna, Università di Padova

Elsa Fornero, Università di Torino

Conduce

Paolo Griseri, La Stampa

L’ITALIA E L’EUROPA DEL DOMANI

Domenica 24 marzo / ore 10-11.15

Intervengono

Francesco Giavazzi, Università Bocconi

Angelo Panebianco, Corriere della Sera

Conduce

Nicola Saldutti, Corriere della Sera



SELEZIONE CINQUINA FINALISTA PREMIO LETTERATURA D'IMPRESA

Domenica 24 marzo / ore 15.30-16.45

Saluti. Riccardo Pavanato, auxiell & euxilia Giorgio Ferraris, Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Anna Rita Rustici, Manini Prefabbricati Intervengono i giurati del Premio Letteratura d’Impresa

Conduce Filiberto Zovico, ItalyPost



EVENTI GENERALI

GUIDARE LA RIVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Venerdì 22 marzo / 15-16.15

In occasione della presentazione di Smart Leadership Canvas. Come guidare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale con il cuore e il cervello (Guerini Next)

Intervengono

Marco Bernabè, avvocato

Fedele Maniglio, M.ake Global | Maniglio & Partners

Filippo Poletti, co-autore del libro e LinkedIn Top Voice

Luca Vignaga, Marzotto Lab

Cristina Zucchetti, Zucchetti Group

Conduce

Ornella Sgroi, VeneziePost e Corriere della Sera

RADICI E INNOVAZIONE: LA RIVINCITA DELLE IMPRESE FAMILIARI?

Venerdì 22 marzo / ore 16.30-17.45

Intervengono

Gian Paolo Fedrigo, Fervi

Roberto Mania, La Repubblica

Marco Nocivelli, Epta

Paola Pilati, giornalista

Conduce

Marco Panara, La Repubblica



IL WORKING CAPITAL E LA CREAZIONE DI VALORE PER LE IMPRESE

Venerdì 22 marzo / ore 16.30-17.45

Intervengono

Massimo Boccoli, Hoshin

Paolo Cistaro, Aliante Group

Attilio De Rogatis, Europe Hubergroup

Paolo Mariani, Mariani

Conduce

Valentina Iorio, Corriere della Sera



RACCONTARE PER CRESCERE. IL CAPITALE RELAZIONALE E GLI ASSET INTANGIBILI DELL’IMPRESA

Venerdì 22 marzo / ore 18-19.15

Intervengono

Mauro Magatti, sociologo ed economista

Ugo Marelli, psicologo del lavoro e delle organizzazioni

Maurizio Zordan, Zordan

Ombretta Zulian, Relazionésimo

Conduce

Elisa Santucci, giornalista

In collaborazione con Relazionesimo



ARTIGIANATO E DESIGN presenta CRAFT FOR FUTURE GENERATION

Venerdì 22 marzo / ore 18-19.15

In occasione della presentazione di Craft for future generation (Artigianato e design)

Intervengono Elena Agosti, curatrice della pubblicazione, Cristina Balbi, assessora Città di Vicenza, Cinzia Fabris, CNA Veneto Ovest, Elena Rausse, artigiana

Conduce

Marco Bettiol, Università di Padova

A cura di CNA Veneto Ovest



LA SETTIMANA CORTA: RIFORMA DEL LAVORO O ILLUSIONE? SFIDE E OPPORTUNITÀ A CONFRONTO

Venerdì 22 marzo / ore 21-22.30

Intervengono

Marco Bentivogli, Base Italia

Maurizio Castro, Gruppo ACC

Francesco Dalla Pietra, avvocato

Tommaso Nannicini, Istituto Universitario Europeo

Conduce

Rita Querzé, Corriere della Sera



L'OCCUPAZIONE FEMMINILE PUÒ DARE UNA SPINTA AL PIL?

Sabato 23 marzo / ore 15-16.15

Intervengono Roberta Fagotto, Sit, Sonia Malaspina, Danone Italia e Grecia, Alessandra Minello, Università di Padova

Conduce Rita Querzè, Corriere della Sera



CRISI DELLA GLOBALIZZAZIONE E CONFLITTI: IL GRANDE SCOLLAMENTO DEL MONDO

Sabato 23 marzo / ore 16.30-17.45

In occasione della presentazione de Il grande scollamento. Timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione (Bocconi University Press)

Interviene l'autore

Marco Magnani, Luiss di Roma e Università Cattolica di Milano

Conduce Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera



LA PROFEZIA DI CL

Sabato 23 marzo / ore 16.30-17.45

In occasione della presentazione di La profezia di CL (Solferino)

Interviene l’autore Marco Ascione, Corriere della Sera

in dialogo con Mons. Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza

Conduce Gianmaria Pitton, Il Giornale di Vicenza



DESIGNING THE FUTURE: HOW DESIGN LEADERSHIP CAN DRIVE INNOVATION

Sabato 23 marzo / ore 16.30-17.45

Intervengono

Tommaso Corà, Tipic

Lucilla Fazio, Tipic

Eric Quint, 3M Company

Matteo Vignoli, Università di Bologna

Conduce

Ornella Sgroi, VeneziePost e Corriere della Sera

L’evento si terrà in lingua inglese



IMPRESE SOSTENIBILI: COME CREARE VALORE PER LE COMUNITÀ

Sabato 23 marzo / ore 16.30-17.45

Intervengono Aldo Bonomi, Consorzio AASTER, Giuseppe Castaman, Medio Chiampo e Viacqua , Ketty Panni, Relazionésimo

Conduce

Ornella Sgroi, VeneziePost e Corriere della Sera



RIPENSARE LA SCUOLA DI OGGI, PER I GIOVANI DEL DOMANI

Sabato 23 marzo / ore 18-19.15

In occasione della presentazione di Non sparate sulla scuola. Tutto quello che non vi dicono sull’istruzione in Italia di Gianna Fregonara e Orsola Riva (Solferino)

Intervengono Gianna Fregonara, Corriere della Sera, Orsola Riva, Corriere della Sera, Federico Visentin, Gruppo Mevis, Federmeccanica

Conduce Raffaella Polato, Corriere della Sera

Per scoprire il calendario degli appuntamenti e registrarsi agli eventi, cliccate qui