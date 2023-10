Pro Vercelli-LR Vicenza: prima sconfitta per la squadra di Diana

Il Vicenza non riesce a recuperare lo svantaggio iniziale e perde la prima gara di questo campionato sul terreno della Pro Vercelli. Decisivo il gol realizzato al primo minuto da Nepi. La squadra di Diana manca l'aggancio al Padova in vetta alla classifica, ma con la grinta e la determinazione vista nella ripresa, potrà togliersi grandi soddisfazioni.

In cronaca. Al primo minuto vantaggio dei padroni di casa: Ronaldo perde palla in mezzo al campo, Nepi si muove sul filo del fuorigioco e solo davanti a Confente lo batte con un preciso pallonetto. La squadra di Diana prova a reagire e al 5' Proia impegna a terra Sassi. Al 29' Costa mette una palla bassa sul primo palo, ma l'estremo difensore della formazione di Dossena si salva e mette in angolo. Tre minuti dopo grande chiusura di Laezza su Nepi, ancora una volta lanciato a rete. Al 37' ci prova Ronaldo direttamente su punizione, ma calcia alto. Al 42' destro potente di Rossi dalla distanza e ottima respinta di Sassi.

Inizia il secondo tempo e dopo quattro minuto Ferrari ci prova dalla distanza, ma Sassi con un grandissimo intervento mette in corner. Il Vicenza spinge, ma non riesce a trovare il gol del pari. Al 36' contropiede dei padroni di casa, grande azione di Maggio che serve Petrella: Costa interviene e respinge in corner. Un minuto dopo intervento dubbio nell'area di rigore della Pro Vercelli ai danni di Jimenez, ma l'arbitro ammonisce per simulazione proprio il calciatore biancorosso. All'39' cross di Rolfini dalla destra, Pellegrini va a colpire di testa, ma non inquadra la porta. Al 45' tiro di Cavion dalla distanza diretto in porta, ma la palla colpisce il compagno di squadra Pellegrini. Un minuto dopo va al tiro Ierardi, ma Sassi mette ancora in angolo. Al 47' ultima azione pericolosa della gara con Laezza che colpisce di testa sulla sponda di Pellegrini, ma la palla termina di poco alta.

IL TABELLINO

PRO VERCELLI-LR VICENZA 1-0

RETI: 1' pt Nepi (P)

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Spavone (18' st Rutigliano); Maggio, Nepi (31' st Comi), Mustacchio (18' st Petrella). All. Dossena. A disposizione: Rizzo, Valentini, Carosso, Sarzi, Puttini, Emmanuello, Gheza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Niang, Condello, Pesce.

VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col (24' st Pellegrini), Ronaldo (12' st Jimenez), Rossi (24' st Cavion), Proia (24' st Greco), Costa; Della Morte, Ferrari (12' st Rolfini). All. Diana

A disposizione: Massolo, Siviero, De Maio, Scarsella, Tronchin, Valietti, Lattanzio, Talarico, Sandon

ARBITRO: Turrini di Firenze

Note: espulsi per proteste il secondo allenatore del Vicenza Baresi (38' st) e il direttore sportivo della Pro Vercelli Casella (48'). Ammoniti Iotti (P), Iezzi (P), Nepi (P), Santoro (P), De Col (V), Jimenez (V), Sassi (P), Ierardi (V), Costa (V).