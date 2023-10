Pro Vercelli-Vicenza, il pre partita di Diana: "La Pro può darci fastidio"

“In settimana le sensazioni sono state buone perché certo i risultati danno una mano a trovare forti motivazioni. In questo periodo si vanno delineando in me le convinzioni su chi giocherà di più e chi di meno. Diventa importante fare accettare a tutti la logica del bene comune e dell’accettazione delle scelte. Questo intendo quando parlo di spirito di squadra. Le sorprese purtroppo sono sempre dietro l’angolo, anche perché contro di noi tutti trovano stimoli fortissimi. Venendo alla Pro, va detto che è il tipo di formazione che a noi potrebbe creare problemi. Sono ben allenati, con un giusto mix tra esperti e giovani, e basano il loro gioco sulla velocità delle ripartenze. Il che, considerato i nomi che hanno in attacco, ci impone di stare ben attenti. Comi, Maggio, Nepi, tanto per fare qualche nome, sono gente che se arriva in area è in grado di farti molto male. Si schierano con un 4/3/3 che nelle idee di Dossena può essere aggressivo. Non so che partita sarà. Noi l’abbiamo preparata bene ma sappiamo di essere continuamente sotto esame da parte della nostra proprietà, della stampa e soprattutto del pubblico. Ma è presto per fare previsioni o conteggi, anche se ieri Padova e Triestina hanno rallentato. Il nostro compito è semplice: restare sempre aggrappati al vertice e vivi come convinzione. E’ un buon momento, mentale e fisico, ma le partite che ci aspettano sono tante e basta un niente per complicarsi la vita. Dal punto di vista dello spogliatoio la situazione è confortante: entro domattina dovrò solo chiarirmi le idee su un paio di elementi (Golemic e Rolfini n.d.r.) che in settimana hanno avuto piccoli guai. Giocheremo sul sintetico ma io non penso che sarà un problema: quelli di ultima generazione hanno dei fondi piuttosto buoni.”