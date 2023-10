Pro Vercelli-LR Vicenza: 1-0 per i padroni di casa al termine del primo tempo

Dopo i primi 47 minuti di gioco, al Silvio Piola, i padroni di casa della Pro Vercelli chiudono in vantaggio sul Vicenza 1-0, grazie alla rete realizzata al primo minuto: Ronaldo perde palla in mezzo al campo, Nepi si muove sul filo del fuorigioco e solo davanti a Confente lo batte con un preciso pallonetto. La squadra di Diana prova a reagire e al 5' Proia impegna a terra Sassi. Al 29' Costa mette una palla bassa sul primo palo, ma l'estremo difensore della formazione di Dossena si salva e mette in angolo. Tre minuti dopo grande chiusura di Laezza su Nepi, ancora una volta lanciato a rete. Al 37' ci prova Ronaldo direttamente su punizione, ma calcia alto. Al 42' destro potente di Rossi dalla distanza e ottima respinta di Sassi. Un Vicenza che in questa prima frazione di gara manca di precisione in fase realizzativa e sbaglia qualche tocco di troppo a centrocampo. Nella ripresa servirà sicuramente più precisione per ribaltare la gara e prendersi la vetta della classifica.