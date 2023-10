Triestina Calcio-LR Vicenza: le formazioni ufficiali

Alle ore 20.45 al Nereo Rocco di Trieste si gioca la sfida Triestina Calcio-LR Vicenza, gara valida per la 9a giornata del campionato di Serie C Now girone A. Mister Diana, che deve fare a meno di Ierardi squalificato, schiera al suo posto De Maio. Rossi non ancora recuperato del tutto parte dalla panchina, come Greco che nelle ultime ore ha avuto la febbre. Ferrari e Della Morte, invece, subito in campo, nonostante non siano al cento per cento. La Triestina deve fare a meno di Malomo squalificato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Triestina Calcio (4-3-1-2): Matosevic; Germano, Anzolin, Moretti, Struna; Celeghin, Correia, Vallocchia; D'Urso; Finotto, Lescano. All.Tesser.

LR Vicenza (3-5-2): Confente; De Maio, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo, Costa, Proia; Ferrari, Della Morte. All. Diana.

Arbitro: Stefano Nicolini della sezione di Brescia.