Triestina Calcio-LR Vicenza: le tante curiosità su Stefano Nicolini, arbitro della gara

A dirigere il match tra Triestina e L.R. Vicenza, in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Nereo Rocco”, toccherà a Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Il direttore di gara lombardo ha arbitrato una volta sola la squadra biancorossa nella passata stagione: il match disputato l'8 gennaio al Menti contro il Padova, terminato in parità (1-1). Per l'arbitro di Brescia un solo precedente anche con la Triestina: la gara del 20 marzo 2022 sul campo del Trento, terminata 2-1 per i padroni di casa.

Nella passata stagione Nicolini ha diretto 23 gare tra Serie C e campionato Primavera 1 e 2 - A. Ha estratto 138 volte il cartellino giallo, nove quello rosso con doppia ammonizione e tre il rosso diretto. Tredici volte ha portato bene alle squadre di casa, cinque a quelle in trasferta e cinque i pareggi. Nelle ultime due stagioni ha diretto solamente sei gare nel girone A della Serie C.

In questa stagione, invece, è alla sua quarta direzione di gara, la prima nel girone A, due nel girone B (Olbia-Torres e Spal-Pescara) e una nel C (Sorrento-Avellino).

Nella gara di questa sera al Nereo Rocco, l'arbitro Nicolini, sarà affiancato da Roberto Allocco di Alba-Bra, Andrea Cravotta di Città di Castello ed Edoardo Gianquinto di Parma.