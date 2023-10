LR Vicenza e la sfida di domani: le ultime in casa Triestina Calcio, le parole del tecnico Tesser, i biglietti già venduti e i problemi del campo

La Triestina Calcio si avvicina al match con il Vicenza senza grossi problemi di formazione. Mister Tesser deve fare a meno dello squalificato Malomo, fermato dal Giudice Sportivo, ma ha tutto il resto della squadra al completo. Nella giornata odierna Kacinari non si è allenato, complice una botta ma è recuperabile. Per quanto riguarda la formazione mister Tesser ha ribadito che ha già le idee chiare e che non ci saranno grossi scostamenti rispetto alla scorsa gara.

Queste le parole del tecnico della Triestina: "Gioia nel ritorno al “Rocco” o preoccupazione per le condizioni del terreno? Certamente prevale la gioia nel tornare davanti ai nostri tifosi, nello stadio dove è naturale che giochi la Triestina. Ringraziamo naturalmente Fontanafredda per la gentilezza e per come si sono messi a disposizione nei nostri confronti, ma chiaramente fa molto piacere tornare a casa nostra. Gli approcci alle partite non devono essere ritenuti un problema, ne abbiamo parlato in settimana e sono situazioni sempre diverse, quasi mai legate agli stessi fattori. Cercheremo di partire bene domani e sarà ovviamente molto importante riuscirci.

Il Vicenza da chi conosce questa categoria è stato indicato come una corazzata e penso che già lo fosse lo scorso anno, questa stagione si è ulteriormente rinforzata con innesti mirati di livello alto per la Serie C o provenienti da categorie superiori, formando una squadra veramente importante. Ma al di là dei valori, nel campionato le partite sono tutte difficili, non ce n’è una facile. Anche all’interno di una singola gara possono esserci momenti di difficoltà, imporsi è difficile per tutti e questa è una certezza nella Lega Pro".

Per la gara di domani già superata la quota di 6mila biglietti venduti. Intanto al Rocco, già in pessime condizioni, sono stati posizionati i teloni per il pericolo pioggia.