Triestina Calcio-LR Vicenza: le probabili formazioni

Questa sera al Nereo Rocco di Trieste si gioca la gara Triestina Calcio-LR Vicenza, match della nona giornata del campionato di serie C Now girone A. La squadra di Diana arriva da due sconfitte consecutive contro Pro Vercelli e Renate, mentre quella di Tesser da un pareggio proprio contro il Renate e da una vittoria in rimonta contro la Lumezzane. Il tecnico della squadra veneta dovrà fare a meno del suo capitano Ierardi, fermato dal Giudice Sportivo per un turno, mentre tra i padroni di casa non ci sarà Malomo, anche lui squalificato. Ancora molto dubbi di formazione per mister Diana: Rossi non è ancora recuperato del tutto, Ferrari e Della Morte non sono al cento per cento e Greco nelle ultime ore ha avuto la febbre.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Triestina Calcio (4-3-1-2: Matosevic; Pavlev, Anzolin, Moretti, Struna; Celeghin, Fofana, Vallocchia; D'Urso; Redan, Lescano.

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Sandon, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo, Costa; Proia; Rolfini, Pellegrini.

Arbitro: Stefano Nicolini della sezione di Brescia.