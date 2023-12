Trento-LR Vicenza: 3-1 dopo il primo tempo e notte fonda per i biancorossi

Primo tempo disastroso per il Vicenza che perde 3-1 sul campo del Trento.

Dopo otto minuti punizione di Ronaldo respinta dal portiere gialloblu, poi conclusione di Laezza, deviata in angolo. Al 13' tiro di Sangalli e palla di poco alta sopra la traversa. Al 19' Greco di testa devia il cross di Frosinini e per poco non mette dentro nella propria porta, bravo Massolo. Un minuto dopo l'estremo difensore vicentino si supera ancora e chiude la strada a Rada. Al 21' Trento in vantaggio: in contropiede Di Cosmo serve Rada che batte questa volta Massolo. Al 26' il Vicenza pareggia: retropassaggio di Frosinone per Ferri che prova a tenere la palla in campo, Jimenez lo anticipa e serve Ferrari che appoggia in rete. Al 36' De Col tenta la deviazione, palla fuori. Un minuto dopo salvataggio di Greco che toglie ad Attys un pallone molto pericoloso. Al 40' Trento nuovamente in vantaggio: Sangalli lancia a sinistra per Vaglica che conclude al volo, sul secondo palo arriva Attys che mette dentro. Un minuto dopo i padroni di casa calano il tris: Anastasia brucia in velocità Laezza e De Maio e batte Massolo. Dopo questa azione non succede più nulla e termina il primo tempo. Per il Vicenza è notte fonda.