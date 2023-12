Coppa Italia Serie C LR: stangata del Giudice Sportivo per il Vicenza

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Dicembre 2023, ha sanzionato il Vicenza in maniera pesante. Un turno di squalifica è stato inflitto al tecnico Aimo Diana, al suo vice Alessio Baresi, al preparatore atletico Esteban Anitua e ai giocatori Fausto Rossi e Simone Tronchin.

IL COMUNICATO

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARESI ALESSIO (L.R. VICENZA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIANA AIMO (L.R. VICENZA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro in quanto, in reazione all’espulsione di un tesserato della propria squadra, usciva dall'area tecnica per protestare con ampi gesti di dissenso nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ANITUA ESTEBAN (L.R. VICENZA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ROSSI FAUSTO (L.R. VICENZA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TRONCHIN SIMONE (L.R. VICENZA)