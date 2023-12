Trento-LR Vicenza: attiva la prevendita per il settore ospiti

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

La società Trento ha comunicato che, dalle ore 12:00 di mercoledì 13 dicembre, è attiva la prevendita per il settore ospiti per la gara Trento-LR Vicenza, in programma domenica 17 dicembre alle ore 14.00, allo stadio “Briamasco”.

La prevendita è attiva presso i punti vendita Vivaticket https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv oppure online sul sito https://www.vivaticket.com/

I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il Settore Ospiti-Curva Ferrovia (capienza 500 posti), al prezzo di 12 euro, esclusi i diritti di prevendita, sino alle ore 19:00 di sabato 16 dicembre.



Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.