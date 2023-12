Serie C

Serie C Girone A

Il Vicenza ha reso noto che nel match disputato venerdì 8 dicembre contro il Mantova, Alex Rolfini ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati in circa venti giorni.

Diana, dunque, fino alla fine del 2023 non potrà contare sull’attaccante, che ritornerà a disposizione con il nuovo anno. Una tegola in più per il tecnico biancorosso, che è già alle prese con una situazione delicata.