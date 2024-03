Pro Sesto-LR Vicenza: le probabili formazioni

Il Vicenza vuole tornare subito alla vittoria sul campo della Pro Sesto dopo i due pareggi beffa degli ultimi giorni. Mister Vecchi recupera Ronaldo e Ferrari, dopo la squalifica, ma anche Tronchin e Lattanzio. Ancora ai box, invece, Rossi che Talarico. In casa Pro Sesto squalificato Toninelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pro Sesto (3-4-2-1): Del Frate; Mapelli, Kristoffersen, Giorgeschi; Poggesi, Poli, Gattoni, Bahlouli; Maurizii, Sereni; Toci. All. Angellotti.

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo, Costa; Della Morte, Delle Monache; Ferrari. All. Vecchi.

DOVE VEDERE LA GARA

La sfida tra Pro Sesto e Vicenza, in programma sabato 30 marzo alle 20.45, si potrà vedere su Sky e in streaming su NOW TV.