Padova-LR Vicenza: serata importante anche per la Fondazione Città della Speranza

Grazie alla collaborazione tra Calcio Padova e Città della Speranza, al termine del riscaldamento di Padova-Lr Vicenza, gara di campionato di questa sera 6 marzo (calcio d’inizio ore 20:45), il Presidente Francesco Peghin, insieme al Fondatore della Fondazione Città della Speranza e Presidente Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP) Giovanni Franco Masello ed al direttore scientifico Eugenio Baraldi, consegneranno simbolicamente al capitano Antonio Donnarumma la fascia capitano personalizzata della Città della Speranza.

Un’occasione per far conoscere la mission della Fondazione, che da anni si impegna a migliorare l’assistenza e le cure per i piccoli pazienti a livello nazionale, grazie alla diagnostica avanzata, garantendo a tutti i bambini una diagnosi certa entro 24 ore ed il monitoraggio della patologia. La Fondazione si distingue per l’applicazione dei protocolli di cura di massimo livello e l’adozione delle più innovative tecniche di laboratorio, focalizzandosi in particolare sulle leucemie, i linfomi e i sarcomi.

Fondazione Città della Speranza sogna un mondo libero dalle malattie pediatriche e si impegna ogni giorno per trasformare questo desiderio in realtà.