LR Vicenza-Virtus Verona: la direzione di gara toccherà a Lorenzo Maccarini

A dirigere l’incontro L.R. Vicenza – Virtus Verona, in programma allo stadio “Menti”, domenica 28 gennaio alle ore 18.30, sarà Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo.

Il direttore di gara toscano in questa stagione ha totalizzato 16 presenze, di cui 4 nel girone A della Serie C e ha estratto 65 cartellini gialli e tre rossi per doppia ammonizione. In carriera non ha mai diretto i biancorossi, mentre ha tre precedenti con la Virtus Verona per un bilancio di due vittorie e un pareggio. L'ultimo incrocio con la squadra veronese risale a questa stagione, il 10 settembre 2023 nella gara interna vinta con l'Alessandria (2-1).

I collaboratori del direttore di gara saranno Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Marco Giudice di Frosinone. Quarto ufficiale invece sarà Michele Pasculli di Como.