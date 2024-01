LR Vicenza: la squadra non riesce a dare continuità e cade sempre sul più bello

Il Vicenza, dopo l'arrivo di mister Vecchi, sembrava aver preso la strada giusta con sette punti conquistati in tre gare. Nella trasferta sul campo di Lumezzane, invece, il gruppo biancorosso è crollato nuovamente ed è uscito sconfitto 2-1. Uno stop che è arrivato ancora sul più bello dopo un'ottima mezzora di gioco e dopo un secondo completamente in attacco. La squadra, dopo il gol del vantaggio, si è fatta rimontare nel giro di nove minuti e non è più riuscita a rimettere in piedi la gara. Mister Vecchi, alla sua prima sconfitta, dovrà lavorare ancora sulla difesa, che nel secondo tempo ha proposto a quattro, ma troppo tardi. Nella prima frazione di match Ierardi ha commesso un errore imperdonabile sul gol del vantaggio del Lumezzane e di fatto ha compromesso il match. Golemic ha rischiato l’autogol, ed è apparso piuttosto lento e non sempre esente da colpe. Anche Laezza non ha disputato una buona gara e molta colpa in occasione del pareggio è sua. Il nuovo tecnico del Vicenza, dunque, dovrà sistemare prima di tutto il reparto difensivo, che nel match di Lumezzane, non ha proprio convinto, anche se nella ripresa giocando a quattro è apparso più solido.

Altro problema da risolvere sono le gare disputate fuori casa, dove la squadra ha conquistato solamente undici punti e ha subito ben quindici reti in undici trasferte. Davvero troppo pochi per chi punta a fare un campionato nelle prime posizioni. Domenica prossima la compagine biancorossa tornerà a giocare tra le mura amiche dello stadio Menti, ma dovrà affrontare una squadra forte come la Virtus Verona.