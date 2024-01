LR Vicenza: De Maio ha saluto il club biancorosso

LR Vicenza ha salutato il difensore centrale Sebastien De Maio, classe 1987. Il roccioso di difesa, nato a Saint Denis in Francia, ha firmato con il Mantova 1911, che ha appena annunciato sulla propria pagina Facebook l'acquisto del calciatore.

In carriera De Maio ha collezionato 380 presenze nei “pro” d’Italia, la gran parte delle quali in serie A con le maglie di Brescia, Genoa, Fiorentina, Bologna e Udinese (con la maglia bianconera ha disputato quattro stagioni consecutive nella massima serie). Nei cadetti ha vestito le maglie di Brescia, Frosinone, Vicenza e Modena. La sua ultima esperienza tra le fila del Vicenza (unica finora in serie C insieme a quella maturata in giovane età nel Celano).

Il difensore, che ha all’attivo anche 19 gol realizzati, ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30.06.2024 e vestirà la maglia del Mantova numero 87.