Lumezzane-LR Vicenza: i convocati di mister Vecchi

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa FC Lumezzane

Stefano Vecchi ha annunciato i convocati per la gara Lumezzane-Lr Vicenza, in programma sabato 20 gennaio alle ore 16.15. Assente Ferrari per squalifica.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Brzan, Confente, Massolo

Difensori: Costa, Cuomo, De Col, Fantoni, Golemic, Ierardi, Laezza, Lattanzio, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Rossi, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Pellegrini, Rolfini