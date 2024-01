Lumezzane-LR Vicenza: le probabili formazioni

Alle 16.15 è in programma la gara Lumezzane-LR Vicenza, valida come 22a giornata del campionato di Serie C girone A. La squadra di Vecchi è alla caccia della seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta, dopo quella del weekend scorso contro la Giana Erminio. Il tecnico biancorosso, ancora imbattuto da quando è arrivato sulla panchina, deve fare a meno di Ferrari squalificato. In attacco possibile ballottaggio Rolfini-Pellegrini. A centrocampo quasi sicura la fiducia a Ronaldo, mentre uno tra Cavion e Rossi dovrebbe andare in panchina. I padroni di casa arrivano dalla vittoria ottenuta contro la Pergolettese e proveranno a fare ancora bottino pieno per avvicinarsi alla zona play off.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu; Deratti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Moscati, Pesce, Calì; Malotti, Gerbi, Spini. All. Franzini.

Vicenza (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemic, Cuomo; De Col, Cavion, Ronaldo, Costa, Proia; Della Morte; Pellegrini. All. Vecchi