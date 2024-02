LR Vicenza-Triestina: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni, nonostante la diretta su Rai 2

La gara tra Vicenza e Triestina, in programma domenica 25 febbraio alle 16, verrà trasmessa in diretta su Rai 2. Match molto atteso che potrebbe lanciare una delle due squadre al terzo posto solitario della classifica. Nonostante le immagini TV, al Menti si attende il pubblico delle grandi occasioni.

In seguito alla riunione GOS, sono stati informati i tifosi ospiti circa le modalità per raggiungere lo stadio Menti, in occasione della gara. Per loro sarà obbligatorio prendere l’uscita autostradale di Vicenza Est e parcheggiare l’auto all’interno del parcheggio vigilato del casello autostradale Vicenza Est, da dove i tifosi ospiti saranno poi trasferiti fino al settore Curva Nord dello stadio Menti, per mezzo di autobus SVT, appositamente predisposti.