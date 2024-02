Renate-LR Vicenza: 0-1 al termine del primo tempo

Il Vicenza chiude avanti la prima frazione di gara sul campo del Renate grazie alla rete realizzata in apertura. La squadra biancorossa infatti dopo due minuti passa in vantaggio: Ferrari fa la torre sul cross di Ronaldo e Rolfini anticipa Fallani e mette dentro. Al 9' conclusione di Currarino e palla fuori. Poco dopo tiro di Bosisio e parata tranquilla di Confente. Al 19' ci prova Ferrari per i biancorossi, ma l'estremo difensore del Renate è attento. Dopo due minuti conclusione di Della Morte, ancora una volta respinta. Al 28' Sorrentino prova la battuta, ma la sfera esce sul fondo. Non succede pinulla di rilevante e il primo tempo, dopo tre minuti di recupero, termina con il punteggio di 0-1. Buona prova per il momento dei biancorossi, che trovano il gol in apertura e poi tengono bene il campo. Ottimo incontro di Della Morte che spinge molto per le vie centrali.