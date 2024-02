Renate-LR Vicenza: 0-2 e quarta vittoria consecutiva per i biancorossi

Il Vicenza vince anche sul campo del Renate 0-2 ed ottiene la quarta vittoria consecutiva, terza in trasferta. Buona prova dei biancorossi che trovano il gol in apertura con Rolfini e poi chiudono la gara sul finale di match con Cuomo. Sembra funzionare sempre più la cura Vecchi e la squadra comincia davvero a giocare un buon calcio.

In cronaca. Dopo due minuti Vicenza in vantaggio: Ferrari fa la torre sul cross di Ronaldo e Rolfini anticipa Fallani e mette dentro. Al 9' conclusione di Currarino e palla fuori. Poco dopo tiro di Bosisio e parata tranquilla di Confente. Al 19' ci prova Ferrari per i biancorossi, ma l'estremo difensore del Renate è attento. Dopo due minuti conclusione di Della Morte, ancora una volta respinta. Al 28' Sorrentino prova la battuta, ma la sfera esce sul fondo. Non succede piu' nulla di rilevante e il primo tempo, dopo tre minuti di recupero, termina con il punteggio di 0-1. Buona prova dei biancorossi, che trovano il gol in apertura e poi tengono bene il campo. Ottimo incontro di Della Morte che spinge molto per le vie centrali.

Inizia la ripresa e dopo tre minuti il Vicenza sfiora il raddoppio ancora con Rolfini che per poco non trova la doppietta personale. Al 14' tiro-cross di Della Morte, para facile Fallani. Al 18' conclusione di Sorrentino e sfera fuori, poco dopo ci prova Tronchin, ma anche lui non ha fortuna. Al 31' al tiro Cavion per i biancorossi e palla fuori. Al 37' raddoppio del Vicenza con Cuomo che devia bene di testa su cross di Ronaldo da calcio piazzato e trova il suo secondo sigillo. Dopo sei minuti di recupero termina la gara con la vittoria dei biancorossi 2-0.