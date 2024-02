Renate-LR Vicenza: le formazioni ufficiali

Alle 16.15 il Vicenza giocherà sul campo del Renate e provera' a conquistare la terza vittoria consecutiva in trasferta, su un campo dove non vince da parecchio tempo. Mister Vecchi dovrà fare a meno di Golemic, squalificato, Laezza e De Col, infortunati. Il tecnico biancorosso in difesa manda in campo dal primo minuto Fantoni e Sandon. A centrocampo spazio a Ronaldo e Greco, con Rossi e Costa in panchina. In attacco spunta Rolfini al posto di Pellegrini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Renate (3-5-2): Fallani; Bosisio, Possenti, Vimercati; Anghileri, Baldassin, Currarino, Vassallo, D’Orsi; Paudice, Sorrentino. All. Colombo.

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Fantoni, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Greco; Della Morte; Ferrari, Rolfini. All. Vecchi.