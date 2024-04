LR Vicenza-Trento: regalo per tutti dalla Lega Pro

Sabato 20 aprile alle ore 18.30 si disputerà la gara tra LR Vicenza e Trento, valida per la 36a giornata del campionato di Serie C girone A. La Lega Pro ha deciso e comunicato che il match verrà trasmesso in diretta su Rai Sport.

Un regalo per i tifosi di entrambe le squadre che potranno gustarsi la gara sul canale 58 del digitale terrestre. La squadra di Vecchi cercherà di ottenere il quindicesimo risultato utile consecutivo, che sarebbe molto importante per mantenere saldo il terzo posto in classifica.