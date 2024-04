Mantova-LR Vicenza: le probabili formazioni e dove vedere la gara

Alle 18.30 si disputerà la gara tra Mantova e Vicenza, con i padroni di casa già promossi in Serie B e con i veneti alla caccia di punti preziosi per il terzo posto. Mister Vecchi dovrà fare a meno ancora di Rossi e Rolfini, oltre allo squalificato Costa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mantova (4-3-3): Sonzogni; Fedel, Brignani, Bani, Panizzi; Trimboli, Wieser, Muroni; Galuppini, Monachello, Giacomelli. All. Possanzini

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Greco, Ronaldo, Tronchin, Talarico; Della Morte; Ferrari, Pellegrini.

DOVE VEDERE LA GARA

La gara di recupero tra Pro Sesto e Novara, in programma mercoledì 10 aprile alle 18 allo stadio “Ernesto Breda”, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW TV.