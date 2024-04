LR Vicenza: Ronaldo è stato decisivo nella sfida di Mantova

Ronaldo, autore di due gol in un minuto nella sfida di Mantova, è stato decisivo per la vittoria finale del Vicenza sul campo della capolista: “Siamo partiti con il piede giusto, sono stato fortunato nel fare i due goal ad inizio gara e quindi siamo riusciti ad indirizzare subito la partita. Abbiamo rubato la palla sulla pressione che avevamo preparato, quindi tutta la squadra ha fatto le cose giuste e siamo stati ripagati. È normale che con i due goal abbiano preso una bella botta, nel primo tempo abbiamo giocato meglio di loro e quindi, secondo me, le due reti sono state importanti per l’inizio".

Il calciatore biancorosso ha parlato anche dei due gol realizzati alla sua ex squadra: "Ho dei bei ricordi di Mantova perché comunque ho esordito qui, sono arrivato quando ero giovane ed ho esordito in prima squadra. Poi da lì è andata male per il Mantova che ha sofferto tanto in questi anni. Se devo dire la verità, sono contento che sia tornato a livelli alti, oggi è stata una partita bella in tutti i sensi, siamo contenti, chi ha guardato la partita si è divertito".