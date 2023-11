LR Vicenza-Pro Sesto: 1-0 al termine del primo tempo al Menti

Il Vicenza chiude avanti la prima frazione di gioco contro la Pro Sesto per 1-0.

Al 15' Vicenza vicino al vantaggio: Della Morte di sinistro impegna Botti, bravo a deviare in angolo. Quattro minuti dopo pericolo in area biancorossa: Greco si fa saltare ma poi è bravo a chiudere. Al 25' rigore per il Vicenza: fallo di mano di Giorgeschi, dal dischetto va Ronaldo che non riesce ad angolare il tiro, Botti si allunga e neutralizza. Al 31' la squadra di Diana trova in gol: proiezione offensiva di Golemic che non trova la deviazione vincente; sulla palla vagante in area Della Morte da due passi fa 1-0. Sette minuti dopo Vicenza ancora vicino alla rete: cross morbido di Ronaldo e colpo di testa di Rolfini che esce sul fondo. Finisce il primo tempo con la compagine di Diana avanti 1-0 sulla Pro Sesto.