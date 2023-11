LR Vicenza-Pro Patria: i convocati di mister Diana

Dopo la vittoria ottenuta nel turno scorso di campionato sul campo dell'Arzignano Valchiampo, il Vicenza è pronto per affrontare la Pro Patria, già incontrata e battuta nella gara di Coppa Italia giocata martedì scorso. Il match valido per la 13a giornata del campionato di Serie C girone A è in programma sabato 11 novembre alle ore 18.30.

Mister Diana rispetto alla gara di Coppa Italia ritrova Laezza, Rossi, Costa e Ferrari, ma deve ancora rinunciare a Ierardi, De Maio, Proia, Valietti e allo squalificato Golemic.

ELENCO CONVOCATI

Portieri: Confente, Massolo, Siviero

Difensori: Costa, De Col, Fantoni, Laezza, Lattanzio, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Ronaldo, Rossi, Scarsella, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Pellegrini, Rolfini