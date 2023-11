Coppa Italia LR Vicenza-Pro Patria: 3-2 ai supplementari e passaggio del turno per la squadra di Diana

Il Vicenza batte 3-2 la Pro Patria ai supplementari e stacca il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. La squadra di Diana si complica la vita da sola, ma rimedia.

In cronaca.

Al 4' punizione di Jimenez che si infrange sulla barriera. Due minuti dopo vantaggio del Vicenza: calcio d'angolo di Scarsella, sfera fuori dall'area per De Col che al volo batte Mangano. Al 10' raddoppio dei padroni di casa: Jimenez lancia sul filo del fuorigioco Rolfini, che solo davanti al portiere ospite, lo dribbla e mette dentro la rete del 2-0. Al 17' tiro di Lattanzio da fuori area e palla che esce di poco. Poco dopo si vedono gli ospiti dopo una brutta uscita di Massolo la porta resta vuota, ma nessuno riesce a depositare in rete. Al 25' De Col batte un corner e Rolfini gira di testa, ma la palla esce di poco. Due minuti più tardi Pitou per la Pro Patria prova a piazzarla dal limite, ma Massolo si oppone bene e blocca. Al 34' Ferri ci prova di testa, l'estremo difensore del Vicenza risponde ancora bene e sulla respinta Fietta calcia alto. Non succede più nulla e il primo tempo termina 2-0 per la squadra di Diana

Inizia la ripresa e al 6' la Pro Patria accorcia: corss di Piran e Citterio di testa mette dentro. Dopo due minuti calcio di rigore per gli ospiti: Tronchin atterra Pitou e dal dischetto Parker non sbaglia. Al 17' la Pro Patria sfiora il terzo gol ancora con Parker che spara alto dopo un errore in difesa di Fantoni. Al 19' Cavion batte da fuori area, ma la palla esce di poco. Al 35' Tronchin a tu per tu con Mangano non riesce a deviare in rete. In pieno recupero ancora Tronchin manda alto. Si va ai supplementari.

Dopo due minuti del primo tempo supplementare cross dalla sinistra di Greco, la palla arriva a Greco che di testa manda alto. Al 9' Fantini solo davanti al portiere ospite si fa respingere il tiro. Al 15' arriva il 3-2 del Vicenza: Della Morte se ne va sulla destra cross per Tronchin che segna il 3-2.

Inizia il secondo tempo supplementare e dopo undici minuti Della Morte si guadagna un fallo sulla trequarti, Ronaldo batte, ma la palla va alta. Al 14' la Pro Patria batte un calcio d'angolo senza esito. Non succede più nulla e il Vicenza vince 3-2 e passa il turno

IL TABELLINO

VICENZA (3-4-2-1): Massolo; De Col, Fantoni, Sandon; Lattanzio (1' sts Parlato), Cavion (1' pts Mogentale), Tronchin (4' sts Mion), Greco; Scarsella (18' st Della Morte), Jimenez (18' st Ronaldo); Rolfini (25' st Pellegrini). Allenatore: Diana



PRO PATRIA (3-5-2): Mangano; Bashi, Moretti, Minelli; Citterio (40' st Stanzani), Fietta (21' st Bertoni), Ferri (1' st Marano), Piran, Caluschi (1' st Somma); Pitou, Parker (33' st Zanaboni). Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria

RETI: 6' pt De Col (V), 10' pt Rolfini (V); 6' st Citterio (P), 9' Parker (P) rig.; 15' pts Tronchin (V)

NOTE: ammoniti Piran (P), Fietta (P). Recupero: 1' pt, 4' st. Spettatori: 692