LR Vicenza: il programma degli allenamenti fino al 13 novembre

Dopo aver ottenuto il passaggio agli ottavi di Coppa Italia Serie C, il Vicenza torna in campo per affrontare in campionato ancora una volta la Pro Patria, già battuta martedì. La squadra biancorossa si sta preparando al meglio e nel pomeriggio si è allenata allo Sporting 55, mentre nella giornata di venerdì continuerà la preparazione allo stadio Romeo Menti. Dopo il match di sabato, domenica giornata di riposo, per poi riprendere lunedì.

IL PROGRAMMA COMPLETO CON ALLENAMENTI E GARA:

Venerdì 10/11, allenamento alle ore 11:00 – Stadio Romeo Menti;

Sabato 11/11, ore 18:30 LR Vicenza-Pro Patria;

Domenica 12/11, riposo;

Lunedì 13/11, allenamento alle ore 15:00