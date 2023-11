Coppa Italia LR Vicenza-Pro Patria: 2-0 dopo il primo tempo

Primo tempo a favore del Vicenza contro la Pro Patria nel secondo turno di Coppa Italia Serie C. 2-0 per la squadra di Diana con reti di De Col, al suo secondo sigillo in tre giorni e Rolfini.

In cronaca.

Al 4' punizione di Jimenez che si infrange sulla barriera. Due minuti dopo vantaggio del Vicenza: calcio d'angolo di Scarsella, sfera fuori dall'area per De Col che al volo batte Mangano. Al 10' raddoppio dei padroni di casa: Jimenez lancia sul filo del fuorigioco Rolfini, che solo davanti al portiere ospite, lo dribbla e mette dentro la rete del 2-0. Al 17' tiro di Lattanzio da fuori area e palla che esce di poco. Poco dopo si vedono gli ospiti dopo una brutta uscita di Massolo la porta resta vuota, ma nessuno riesce a depositare in rete. Al 25' De Col batte un corner e Rolfini gira di testa, ma la palla esce di poco. Due minuti più tardi Pitou per la Pro Patria prova a piazzarla dal limite, ma Massolo si oppone bene e blocca. Al 34' Ferri ci prova di testa, l'estremo difensore del Vicenza risponde ancora bene e sulla respinta Fietta calcia alto. Non succede più nulla e il primo tempo termina 2-0 per la squadra di Diana