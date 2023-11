LR Vicenza-Pro Patria: continua l'iniziativa “Lane for Kids“

Serie C

Dopo gli oltre 400 piccoli tifosi e tifose presenti con le loro famiglie in Curva Nord nella gara contro il Renate, lo stadio “Romeo Menti”, continua a colorarsi di biancorosso,

In occasione della partita LR Vicenza-Pro Patria, in programma sabato 11 novembre, alle ore 18:30, grazie all’iniziativa “Lane for Kids“, che vanta il patrocinio della Città di Vicenza, verranno ospitati gli alunni e le alunne delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 2: “P. Lioy”, “L. Gonzati” e “Don A. Magrini”; dell’Istituto Comprensivo 3: “Pertini” e “P.E. Negri”; dell’Istituto Comprensivo 4: “G. B. Tiepolo”; dell’Istituto Comprensivo 6: “Riello” e “G. Zanella”.

Per questa giornata, gli studenti delle scuole individuate e le loro famiglie, potranno acquistare il biglietto per assistere alla partita, al prezzo promozionale di 1 euro. Ogni scuola primaria e secondaria di primo grado con sede nella città di Vicenza, verrà invitata ad almeno una gara nel corso della stagione, attraverso una comunicazione interna contente le modalità di acquisto online, per un totale di circa 8.000 giovani coinvolti, insieme alle proprie famiglie.

Inoltre, tutti i ragazzi e le ragazze Under 16 potranno comunque acquistare un biglietto in Curva Nord, al prezzo promozionale di 1 euro, accendendo al sito https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/49800/90600729/lr-vicenza-vs-pro-patria-serie-c oppure recandosi al CCCB – STADIO MENTI o al LR Store aperto sabato dalle 9.30 alle 13.00.