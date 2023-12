LR Vicenza: mister Vecchi ai nastri di partenza

La notizia dell'ingaggio da parte del Vicenza del tecnico Stefano Vecchi non è ancora ufficiale, ma potrebbe mancare davvero poco. L'ex mister della Feralpisalò ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con la società bresciana e anche la società biancorossa dovrebbe contribuire economicamente. L'intesa tra le parti, dunque, sembra già fatta, ma è probabile che Renzo Rosso voglia approfittare della cena di Natale, in programma questa sera, per dare personalmente l'annuncio, in questo momento complicato del club.

Intanto l'allenamento odierno è stato affidato al mister della Primavera Luca Rigoni, come avevamo già anticipato. La speranza è che da domani inizi una nuova era, con primo obiettivo capire cosa resta da fare in una seconda parte di stagione che per molti versi sarà un enigma non solo sportivo, ma anche imprenditoriale. Intanto, dunque, per il nuovo corso targato Vecchi, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare fra poche ore.