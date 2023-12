Panchina: Rigoni, Rossi, Colella o Venturato

Alla fine è successo quel che doveva succedere. L’allenatore ha ricevuto il benservito e così il LaneRosso Vicenza si ritrova praticamente acefalo, dopo le dimissioni del DG Sagramola. Niente di clamoroso, intendiamoci.

Se in questi mesi ho imparato a conoscere il tecnico bresciano, ritengo che fosse preparato all’evento già da qualche settimana. Sicuramente dopo la sconfitta con il Rimini, che gli aveva chiuso anche l’ultima via di accesso privilegiato ai play off.

Quando una squadra si porta dietro i numeri attuali del Lane, qualcuno deve pagare e quel qualcuno non può che essere il tecnico. Continuo ad aver stima di Aimo Diana, però è innegabile che sia incappato in qualche grave errore. Forse il successo a Reggio lo aveva illuso pensando di poter giostrare i giocatori a suo piacimento. Forse ha insistito in un modulo a tre che non stava dando adeguati risultati.

Forse non aveva previsto il calo di forma di certi giocatori su cui aveva puntato ad occhi chiusi (e mi riferisco a De Col, a Fausto Rossi, a Cavion, a Proia, a Pellegrini e certamente allo stesso Ronaldo). Si vocifera anche che non fosse riuscito ad avere un clima costruttivo con qualche senatore (Radio Scarpa mormora di un suo rapporto difficile con il Loco Ferrari, ma il tema spogliatoio, lo sappiamo, nei momenti di crisi alimenta quasi sempre leggende metropolitane di movida selvaggia e di zuffe intestine. In sella, nella stanza dei bottoni, resta solo il DS Matteassi. Pure lui, peraltro, assiso su un sedile traballante. Perché qualche giocatoreora chiaccheratissimo, lo avrà pur scelto. Oppure pensiamo di cavarcela scaricando tutto il guano sul coach licenziato? Pessima strada per migliorare. Si apre comunque il momento del possibile ricambio in panchina. Da un lato con l’ipotesi della promozione di un giovane alle guida del gruppo (Rigoni?), dall’altra l’assunzione di un mister più navigato e caratterialmente attrezzato (Delio Rossi? Vecchi? E nelle ultime ore anche Giovanni Colella). Proprio sul nome dell’ex guida del Partizani Tirana, con lui Campione di Albania lo scorso anno, si apre una suggestione che mi piace. Dico subito, così non mi nascondo, che non vedo positivamente che la scelta cada su un neofita, scelta che si è già dimostrata inconcludente lo scorso anno col pur valido Thomassen.

Le caratteristiche che vanno ricercate adesso possono riassumersi in tre punti. 1) professionista esperto della categoria, 2) uomo di carattere, capace di domare uno spogliatoio in ebollizione, 3) conoscitore dell’ambiente vicentino, con tutte le sue particolarità, 4) libero da vincoli e disponibile a investire su questa avventura, accontentandosi di un ingaggio basso e legando la sua permanenza ai risultati di qui a maggio. Non si tratta certo di un compito facile. La situazione complessiva è impegnativa per non dire ai confini dell’impossibile.

Si tratta di lavorare sul piano tecnico ma anche (e soprattutto) su quello psicologico e ambientale. Con Colella (ma vale anche per altre ipotesi) alcune cose cambierebbero di sicuro: difesa probabilmente a quattro, privilegiando una maggiore spinta sulla fascia destra, nuova gerarchia tra i centrocampisti, rivitalizzazione di Franco Ferrari in avanti. E in più qualche mossa giusta di mercato, sia in entrata che in uscita.

Se non si badasse a spese, la rosa complessiva delle scelte sarebbe ampia: Venturato, Iachini, Maran, Bucchi, De Rossi, Semplici… Meno gettonati Di Carlo (che ha appena toppato con la Spal) oppure Baldini (troppo stagionato). La discriminante vera potrebbe essere l’ingaggio. Cioè quanti “schei” è disposto a cacciare ancora il Patron Renzo? Che i rumors post Trento danno come molto abbacchiato, per non dire depresso… Non credo dovremo aspettare molto per sapere qualcosa.

Sia perché la squadra non può essere abbandonata a sé stessa in uno dei punti più bassi della sua storia, sia perché bisognerà inventare un nuovo progetto per la seconda parte di questa disgraziatissima stagione. Di certo, sarà interessante vedere come il popolo biancorosso si comporterà venerdì all’ultimo appuntamento al Menti, con l’Alessandria. E che aria si respirerà il 19 dicembre al Christmas Charity Dinner nella sede OTB. Prevedete aria di riscossa o di smobilitazione?