LR Vicenza: Matteassi sta cercando anche un difensore

In casa Vicenza si sta cercando un difensore e il diesse Luca Matteassi, dopo aver sondato Bacchetti e Pilati della Feralpisalò, sembra aver messo gli occhi su Matteo Solini del Como.

Il difensore, 30 anni, può essere il giocatore giusto per passare alla difesa a quattro, che piace a Vecchi. Le parti si sono già parlate e sembra mancare poco. La formula può essere quella del prestito secco che, però, pare non piacere ai lariani che non sono disponibili a cedere il calciatore a titolo temporaneo. Su Solini, tra l'altro, c’è anche la concorrenza di Novara, Triestina e Cosenza.