LR Vicenza: i tifosi contestano da giorni

I tifosi del Vicenza stanno continuando a contestare la squadra per le scadenti prestazioni. Prima della gara contro l'Alessandria i supporter della compagine veneta hanno atteso il gruppo all'ingresso dello stadio per poi lanciare pesanti cori, tra cui: "Buon Natale pezzi di m.a" di fronte al pullman bloccato. La contestazione è poi durata per tutta la gara e nel momento del gol, quando Pellegrini e Costa sono corsi sotto la tribuna distinti, è aumentata. Il tutto è proseguito anche dopo il match.

Non è finita, perchè al Menti, tra il 24 e il 25 dicembre, è apparso uno striscione: “Buon Natale pezzi di m.a”. Insomma contro l'Alessandria la squadra ha ritrovato i tre punti, ma i tifosi sono ancora molto arrabbiati per quanto successo nel girone d'andata. Il clima è ancora molto teso e vedremo se cambierà alla ripresa del campionato.