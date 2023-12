LR Vicenza-Alessandria: arbitrerà Marco Emmanuele della sezione di Pisa

La partita LR Vicenza-Alessandria, in programma questa sera alle ore 20.45, sarà diretta da Marco Emmanuele della sezione di Pisa.

Il direttore di gara toscano ha diretto i biancorossi nella partita vittoriosa a Mantova nello scorso campionato (2-6 per il Vicenza), mentre non ha mai diretto in precedenza i piemontesi. In questa stagione Emmanuele ha arbitrato undici incontri, due nel girone A della Serie C, ha estratto sessanta cartellini gialli ed uno rosso.

Per la gara di questa sera sarà assistito da Glauco Zanellati di Seregno e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Quarto ufficiale Davide Cerea di Bergamo.