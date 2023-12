LR Vicenza-Alessandria: le probabili formazioni e dove vedere la gara

Alle ore 20.45 al Menti si sfideranno LR Vicenza-Alessandria, nell'ultima gara d'andata del girone A della Serie C. Nella compagine biancorossa del nuovo mister Vecchi saranno assenti Scarsella e Rolfini, ancora infortunati, mentre tutto il resto del gruppo sarà a disposizione. Nella squadra ospite, invece, non ci saranno Ciancio, che ha accusato un problema fisico, Foresta, squalificato, Pagliuca (stop di un mese), Gazoul, per una botta alla caviglia in allenamento e neppure Volpe, attacco influenzale. Qualche dubbio anche su Ndir, che prima della partenza per Vicenza ha accusato qualche linea di febbre. Ricordiamo anche che Nunzella e Nichetti sono già fuori dai piani tecnici da una settimana. La squadra piemontese, dunque, avrà gli uomini contati nella trasferta del Menti.

PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (4-3-2-1): Massolo; De Col, Golemic, Laezza, Costa; Cavion, Rossi, Greco; Della Morte, Jimenez; Ferrari. All. Vecchi.

Alessandria (3-5-2): Liverani; Rota, Ercolani, Gega; Pellegrini, Sepe, Pellitteri, Mastalli, Rossi; Siafà, Anatriello. All. Pirozzi.

DOVE VEDERE LA GARA